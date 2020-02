Stramaccioni: “Inter mai così vicina alla Juventus, ha una grande occasione. I meriti…”

Intervistato da Sky Sport, Andrea Stramaccioni ha parlato dell’imminente sfida tra Juventus e Inter: “La vittoria allo Stadium è stata una grandissima soddisfazione per me, la paragono al derby di Milano. Fu una grande vittoria dell’interismo, chi ha vissuto questi colori sa che quella fu una vittoria che andò oltre al campo. Fu una grandissima prova di forza da parte dell’Inter, la personalità dei ragazzi fece la differenza. C’erano grandissimi campioni, qualcuno magari non più al livello degli anni precedenti: la personalità, la convinzione di poter andare a Torino a vincere fu il segreto di quella vittoria.

Il post Triplete fu un momento complicato anche perchè stava finendo l’era di un presidente che resterà per sempre nella storia del calcio italiano come Massimo Moratti. Quello che ha fatto l’Inter con il Triplete finora non è riuscito nessuno a farlo, quella vittoria a Torino era un segnale molto forte.

Ora l’Inter ha una grande occasione: i meriti vanno divisi, non dimentichiamoci del lavoro fatto negli scorsi anni. Spalletti ha lasciato una squadra abituata alla Champions League, magari non a vincere titoli. Conte, insieme a Marotta e Ausilio, ha portato la qualità di personaggi abituati a lottare per vincere e che hanno già vinto, gli investimenti hanno fatto il resto. Per me Conte è uno dei migliori allenatori italiani di sempre. Credo che mai come in questi ultimi 8 anni l’Inter sia stata così vicina alla Juventus, e mai la Juventus così in difficoltà”.