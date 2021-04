Stramaccioni: “Per il Verona arriva la peggiore Inter possibile. I nerazzurri vorranno…”

Intervenuto ai microfoni di Verona Channel, Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter-Verona,

Intervenuto ai microfoni di Verona Channel, Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter-Verona, gara in programma domenica a San Siro. "Per il Verona arriva la peggiore Inter possibile: al netto del pareggio contro lo Spezia, la squadra ha trovato continuità, solidità difensiva, pericolosità in avanti ed è in lotta per lo scudetto, inoltre vorrà riscattarsi dal mezzo passo falso di martedì, quindi si preannuncia un test davvero difficile per l’Hellas".