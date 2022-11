Stramaccioni: “Sognavo tridente Palacio-Icardi-Aubameyang. Kovacic? Chiamai Moratti e…”

L'ex allenatore dell'Inter ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la sua esperienza sulla panchina nerazzurra

Fabio Alampi

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, in un'intervista concessa a SportWeek ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la sua esperienza in nerazzurro: "Kovacic? Bella storia. Andammo in Croazia per prendere Vrsaljko e vidi lui. Scrissi a Moratti nella notte e lui rispose: "Sì, sono sveglio". Lo chiamai: "Presidente, ho visto qualcosa di speciale". È una grande soddisfazione sapere che non ci siamo sbagliati".

Nell'Argentina manca Icardi e non è una sorpresa. Che gli è successo?

"Ero matto di lui, sarebbe stato il mio centravanti, se fossi rimasto all'Inter. Lo avevo contattato, con Branca avevo ipotizzato il tridente Palacio-Icardi-Aubameyang, invece... Ora non voglio commentare l'extra-campo però sono convinto che Mauro abbia sbagliato ad andare al Psg. Icardi non è un'alternativa, deve scegliere una squadra in cui giocare sempre".

Altri convocati a cui è legato?

"Beh, Nagatomo. È un ragazzo d'oro, di una affidabilità incredibile. E poi in Giappone è un'icona, anche se da noi Cassnao e Milito lo distruggevano con quegli scherzi...".

Via, il racconto di uno scherzo per chiudere.

"C'era questo gioco. Un calciatore mette l'impugnatura di un cucchiaino in bocca e, con la parte concava, colpisce sulla testa il compagno, che deve tenere gli occhi chiusi. Quando toccava a Milito con Nagatomo, Cassano sbucava dal nulla e lo colpiva forte sulla testa. Yuto non si spiegava come quel colpo potesse arrivare da un piccolo cucchiaio e diceva: "Non capisco, non capisco". Non riuscivo a non ridere".