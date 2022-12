Stramaccioni: “Mihajlovic uomo ed esempio: ci ha insegnato a vivere ogni secondo col sorriso”

"Un uomo, un esempio, una persona sempre vera ci ha lasciato in un grande dispiacere e senso di vuoto condiviso da tutti e al netto dell’essere tifosi, al netto della bandiera che sostieni, Sinisa ci ha insegnato e confermato che ogni secondo, istante o attimo che Dio ci ha donato va vissuto al meglio, con il sorriso, con energia e in felicità con le persone che amiamo". A dirlo all'Adnkronos è Andrea Stramaccioni, che commenta così a caldo la morte di Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare oggi a 53 anni dopo una lunga malattia. "E lui lo ha fatto fino alla fine. Il mio abbraccio a distanza va alla splendida famiglia che Sinisa ha creato. Riposa in Pace", conclude Stramaccioni.