Stramaccioni: “In Iran esperienza incredibile. Io al Cagliari? Sono amico di Zenga e…”

Intervistato da TMW Radio, Andrea Stramaccioni è tornato sia sull’esperienza degli scorsi mesi in Iran sulla panchina dell’Esteghal, sia sulle voci che lo volevano molto vicino al Cagliari, prima che il club rossoblù scegliesse Walter Zenga. Ecco le parole di Stramaccioni:

ZENGA – “Io vicino al Cagliari? Sono amico di Zenga e sono contento per lui. Conosco il presidente Giulini, è una dirigenza che stimo molto. Sono contento per lui ma dispiace per Maran, che è uno dei più bravi. Non so cosa è accaduto alla squadra, quindi faccio solo un grande in bocca al lupo a Zenga“.

ESPERIENZA IN IRAN – “Un’esperienza che non avrei mai pensato di vivere. Questa estate in Itralia non si era concretizzata una situazione e non volevo rimanere fermo. La società aveva vinto la Champions asiatica e mi cercava con forza. Spinto anche dall’esperienza del mio procuratore, ho accettato. E’ stata un’esperienza incredibile. Ho visto una passione per il calcio come c’era in Italia negli anni Ottanta, con stadi pieni. Era però un club gestito più da politici che sportivi e qualche attrito si è creato. Peccato essere arrivati alla rottura con la squadra in testa“.

LIVELLAMENTO – “Sui presidenti ricade la crisi, sicuramente questa cosa porterà ad un livellamento. Saranno pesanti i costi già in essere, come i contratti molto lunghi e onerosi“.