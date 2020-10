GdS – Inter, la strategia di Conte è chiara: con Moses cambia tutto. Young e Perisic…

Antonio Conte spinge per avere il quarto esterno e vira su Moses dopo i tentativi andati a vuoto per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. La Gazzetta dello Sport rivela la strategia dell’allenatore dell’Inter sulle fasce, con il cambio di programma in seguito al no del Chelsea per i due esterni ex Fiorentina e Roma:

“In caso di arrivo di un mancino, Young sarebbe slittato a destra come alternativa di Hakimi. In caso di sbarco di Moses, invece, Young si giocherebbe il posto di esterno sinistro con Perisic. Quel Perisic, peraltro, che ieri è stato protagonista in negativo sul gol del pareggio di Milinkovic, ma nonostante questo difeso pubblicamente da Conte“.