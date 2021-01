Ceccarini: “Inter, ecco la strategia per il Papu Gomez. Attacco? Le altre due piste…”

L’Inter fa sul serio per il Papu Gomez e studia il piano per arrivare al calciatore argentino, in uscita dall’Atalanta. Nell’editoriale su TuttoMercatoWeb, il giornalista e noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini spiega la situazione dei nerazzurri, a caccia di un rinforzo in avanti nella finestra di mercato di gennaio:

“Ancora tutto da decifrare invece il futuro del Papu Gomez. La posizione dell’Atalanta è chiara. L’attaccante argentino è in partenza ma la richiesta oggi è di 10 milioni di euro e su queste basi in Italia è difficile che qualcuno si possa avvicinare. L’unica possibilità è mettere in piedi una trattativa con una contropartita. L’Inter è quella che ci sta pensando più concretamente e sta cercando la via giusta per far decollare l’operazione. Da tenere in considerazione anche Gervinho. Decisamente più complicato Giroud, che il Chelsea non vuole cedere”.