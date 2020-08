L’obiettivo è regalare ad Antonio Inter, la strategia per il vice-Lukaku: da Perisic a un ritorno, ecco le idee un’alternativa a Romelu Lukaku. Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano la ricerca di una quarta punta dopo il tentativo fallito lo scorso gennaio.

La dirigenza dell’Inter sta ragionando su diverse idee: una di queste è quella di mandare in prestito Sebastiano Esposito per continuare il processo di crescita e richiamare alla base Eddie Salcedo, reduce dall’esperienza al Verona.

Secondo Calciomercato.com, tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di tenere Ivan Perisic, sempre più lontano dalla conferma del Bayern Monaco, nel ruolo di mezza punta e non come esterno (bocciato l’anno scorso da Conte).

Ora il club nerazzurro ha dato la priorità ad altri reparti, prima di tornare a pensare all’attacco. Ma nel frattempo alcuni obiettivi sfumano, come nel caso di Edin Dzeko, sempre più vicino alla Juve. L’Inter non ha fretta e aspetta il momento giusto per regalare a Conte il vice Lukaku.