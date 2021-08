Stringara: “L’Inter deve puntare a vincere il girone. Lautaro per me prima punta”

Paolo Stringara, intervistato da TMW Radio, ha commentato così il girone dell'Inter: ecco le sue dichiarazioni

Paolo Stringara, intervistato da TMW Radio, ha commentato così il girone dell'Inter , estratto in Champions League con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol:

"Sulla carta l'Inter ha trovato un buon girone. Se hai l'ambizione di andare più avanti possibile, lo Shakhtar non può farti paura. Anche il Real Madrid non è quello dei tempi d'oro".

"Devono puntare ad arrivare primi, il Real Madrid è una squadra più abbordabile. Non devono partire pensando al secondo posto".

"Potranno far bene a Lautaro, sono due che oltre a segnare amano far fare gol ai compagni e li mandano in porta. Ci sono più soluzioni tecniche".