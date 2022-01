Stringara: “Icardi-Juve? Nessun fastidio. Simbolo di un’Inter che non vinceva”

Le considerazioni del tecnico a proposito del possibile ritorno in Italia dell'argentino ex capitano nerazzurro

L'allenatore Paolo Stringara, tifoso dell'Inter, ha commentato l'eventuale arrivo di Mauro Icardi alla Juventus. Queste le sue considerazioni ai microfoni di TMW Radio: "Nessun fastidio. E' stato il simbolo di una Inter che non ha vinto nulla. A Parigi poi non è che sia stato chissà quanto determinante. Da Morata a Icardi non penso che la Juventus avrebbe vantaggi pazzeschi".