Inter, Stringara: “Hakimi via? Un peccato. Inzaghi? Sarebbe un successo se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Simone Inzaghi: "Inzaghi è un giovane allenatore che può dare continuità al lavoro di Conte col 3-5-2. Certo, ora c'è da capire i programmi. Chi va via, chi resta. Purtroppo per i tifosi interisti non c'è mai una gioia che possa durare nel tempo. Dopo il Triplete Mou se ne andò via, ora il campionato è stato vinto e Conte se ne va via e ci sono nubi scure all'orizzonte".