Stringara: “Lukaku? I calciatori stiano più zitti, ha visto soldi ed è andato via. L’Inter…”

Paolo Stringara, oggi allenatore, oltre a parlare del momento dell'Inter è tornato sulle dichiarazioni di Romelu Lukaku

"Certo, ma lui è andato al Chelsea a prendersi certi soldi in una squadra eccezionale, pensando che l'Inter morisse dopo il finale negativo in società dello scorso anno. Se giuri fedeltà a qualcosa devi essere coerente con quello che fai e non mi sembra il suo caso".

"Quella di oggi è un'Inter meno muscolare e più tecnica. Lo spartiacque con Conte è stata la partita di coppa contro la Juventus: nonostante sia stata negativa, lì l'allenatore ha capito che poteva giocare. Inzaghi ha rimesso in campo la squadra della seconda parte di Conte aggiungendoci un giocatore tecnico come Dzeko al posto di un muscolare come Lukaku. Vedo che si divertono di più: Perisic per esempio non l'ho mai visto così contento in viso di giocare, da quando è in Italia. E poi la crescita di Brozovic... Incredibile".