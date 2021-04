Stringara: “L’Inter non diverte: applausi con lo Scudetto ma…”. E sull’Europa: “Serve…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro ai microfoni di TMW Radio sull'Inter di Antonio Conte tra presente e futuro

Paolo Stringara, ex calciatore dell'Inter, è intervenuto in collegamento con TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' e ha parlato dei nerazzurri e del futuro: "Non lo so. A vederla non è che ti diverta. E' stato un patema col Verona. Da tifoso se mi avessero annullato il gol tolto al Verona sarei arrabbiato. Prendiamoci questa vittoria ma non mi piace quel modo di giocare a calcio. Però se vinci e riporti a casa lo Scudetto tutti a fare gli applausi. Così però fai fatica e ti rimane l'amaro in bocca per non aver visto un bel calcio".