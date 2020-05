Stringara: “Lautaro? Non è tutto oro. Werner? Ho un dubbio. In Bundesliga consiglio…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Paolo Stringara, oggi allenatore ed ex calciatore dell’Inter, ha parlato del possibile trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona: “È il primo anno che fa vedere ottime cose anche perché ha trovato spazio. È ancora giovane e ha margini di miglioramento. Se il Barça lo cerca insistentemente, significa che ci vede cose importanti. E’ un ottimo giocatore e farà molto bene, però finora non credo che quel che ha fatto vedere sia tutto oro e da cifre così pesanti“.

Tra i possibili sostituti del ‘Toro‘ c’è Timo Werner: “Buon giocatore ma la Bundesliga pur essendosi livellata ultimamente verso l’alto, è sempre un campionato particolare e c’è il punto interrogativo su come certi giocatori si possano adattare alla Serie A che resta uno dei tornei più difficili. Gli argentini sono quelli che si adattano meglio“.

Infine Stringara consiglia: “Ci sono tanti ottimi calciatori e non saprei indicarne uno. Posso semmai dire che in Bundesliga mi piace molto, ma è un altro tipo di giocatore, Harit dello Schalke 04, trequartista. Lo consiglio a tutte le italiane. Può fare la differenza e quando non trova la posizione giusta comincia ad arretrare e ad allargarsi. Può fare bene da noi. Ricorda un Mertens che parte più da lontano e che può prender palla anche dai difensori. Non capisco come il City e il Barça non abbiano pensato a lui“.