Stringara: “Lautaro non è un top player, non mi meraviglia il suo momento”

Matteo Pifferi

L'ex centrocampista Paolo Stringara ha parlato a Tuttomercatoweb.com del momento di difficoltà dell'Inter.

"In un anno capita, pensavo proprio ieri a quante partite stiano giocando questi calciatori. Spero e penso che rientri tutto nella normalità, anche se poi devi porre rimedio e far finire il momento brutto, altrimenti alla fine non vinci niente".

Manca qualcosa in mezzo al campo?

"Anche le altre squadre hanno problemi simili. Una cosa è sicura: l'Inter non ha un'alternativa a Brozovic. Se, come in questo momento, ha un po' di appannamento qualche problema viene fuori. Fino a un mese fa però è una squadra che ha divertito, facendo moltissimi gol: è venuta meno fisicità e ci sta che sia così adesso, ma da tifoso interista non vedo un grosso problema. Però devono tornare a fare gol, è il miglior attacco del campionato che non segna da quattro partite. Ora c'è la Salernitana, magari interrompono il digiuno facendone cinque o sei...".

Cos'ha secondo lei Lautaro Martinez?

"A me non ha mai colpito fino in fondo, non mi è mai riuscito pensarlo come un top player mondiale. Quindi non mi meraviglia che abbia questi momenti".

Lo venderebbe con una bella offerta?

"Non so se gli 80 milioni del Barcellona fossero veri, ma l'avrei portato in braccio".