Stringara: “Inter, dai tempo a Inzaghi. Fra i miei 3 intoccabili non c’è Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Paolo Stringara ha commentato la conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi

"Inzaghi porterà avanti il 3-5-2 di Conte, c'è da lavorare e da mantenere la guardia altissima. Le altre squadre si rinforzeranno e con Hakimi ed Eriksen hai perso due elementi importanti. Per difendere lo Scudetto e fare meglio in Champions non è semplice. Bisogna dargli tempo però. Se alleni una squadra come la Lazio vuol dire che hai un certo carattere, bisogna dargli tempo e fiducia".