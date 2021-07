Stromberg: “Italia-Belgio da 50-50. Contro gli azzurri è difficile trovare…”

Le parole dell'ex calciatore: "L’Italia è tedesca, sono molto metodici e stanno bene in campo. Non brillano, ma sono difficili da battere"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TMW, Glenn Stromberg, ex calciatore svedese, ha parlato così in vista della gara di stasera tra l'Italia e il Belgio: “Credo sia una gara da 50 e 50. Sono piccoli dettagli a decidere queste partite, uno può tirare sul palo e uno dentro. Ci sono giocatori di grande qualità da entrambe le parti, per il Belgio il problema può essere se De Bruyne e Hazard non giocheranno, anche se penso di sì. Li ho visti stanchi col Portogallo, i lusitani meritavano il pareggio e i supplementari. Inoltre, mi sembra che Martinez si fidi troppo dei giocatori che sceglie all’inizio, ci sono stati pochi cambi giusti. È un grande allenatore, ma mi sembra che durante la partita dia tanta responsabilità a chi è in campo. Mancini è più acuto, guarda la partita e riesce a inserire chi deve inserire nel momento giusto”.

Mancini deve continuare su questa strada o coprirsi di più?

“È già coperto come gioca. L’Italia è tedesca, sono molto metodici e stanno bene in campo. Non brillano, ma sono difficili da battere: è difficile trovare occasioni contro l’Italia. Secondo me Chiesa è un giocatore che in queste partite fa quei gol difficili, che tira da dove non pensi si possa tirare, ha quelle conclusioni inattese e rischiose: penso sia il suo momento di partire titolare”.

A una sfida coi belgi del Mechelen è legato uno dei tuoi più grandi dispiaceri in carriera. Cosa temere degli avversari?

“Credo che loro abbiano una mentalità simile agli italiani, non ci sono litigi e vedo armonia nel gruppo. Non brillano come possono fare, hanno fuoriclasse in qualsiasi posizione, forse meno in difesa. Io ho viaggiato con i belgi e anche gli ex calciatori non hanno visto il loro Belgio. Non sono ancora dove dovrebbero essere, non sono al cento per cento e sono molto preoccupati dalla partita di questa sera. Si torna lì: sarà una partita decisa dai dettagli”.