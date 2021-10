Strootman: “Nainggolan? Devastante, uno dei compagni più forti. Mi chiamò per…”

Le dichiarazioni al Corriere dello Sport di Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari ed ex compagno di Radja Nainggolan

Nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Kevin Strootman ha parlato del suo ex compagno alla Roma ed ex calciatore dell' Inter Radja Nainggolan .

In estate si è parlato tanto di un possibile ritorno del belga a Cagliari, dove avrebbe ritrovato proprio Strootman, prima dell'accordo con l'Anversa.

"Mi avrebbe fatto piacere averlo qui Cagliari... è stato lui a chiamarmi per farmi venire (ride, ndr). È un grandissimo giocatore ma ha fatto la sua scelta. Sta facendo bene ed è primo in classifica, sono contento per lui. Credo sia uno dei più forti calciatori con il quale ho giocato, quando sta bene sa essere devastante".