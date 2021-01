E’ da sette partite che il Cagliari non vince in campionato. Il momento buio per i sardi ha conosciuto oggi un ulteriore capitolo con la sconfitta in casa del Genoa per 1-0 e la rete di Mattia Destro a far sprofondare ulteriormente la squadra. Kevin Strootman, arrivato in Liguria nel corso di questa sessione di mercato, ha dato un dispiacere al suo ex compagno di squadra Radja Nainggolan. L’olandese ha poi salutato il belga su Instagram al triplice fischio dell’incontro.