Strootman: “Alla Roma 5 anni belli ma un rimpianto. Derby brutto, io al Genoa…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, il centrocampista del Genoa Kevin Strootman ha parlato così:

“Brutto vedere una partita come il derby, la Lazio ha fatto bene. A Roma ho passato 5 anni belli, ero apprezzato e contento di giocare. Mi hanno sostenuto sempre anche dopo gli infortuni, ho un buon rapporto con i tifosi, con la Roma e con le società”.

GENOA – “Volevo tornare in Italia, la prima squadra con cui ho parlato era il Genoa. Mi hanno spiegato gli obiettivi, ho parlato con ds e presidente ed ero convinto. Hanno fatto di tutto per prendermi, in 5 giorni abbiamo chiuso. Ora sono pronto e sicuro, in Francia non abbiamo giocato dopo il lockdown, mi sono allenato sempre anche se mi manca il ritmo partita, sono pronto e disponibile”.

OLANDA – “Stiamo in un momento bello, purtroppo non sono stato convocato nelle ultime partite. Stiamo recuperando, abbiamo grande qualità e speriamo di continuare così”.

RIMPIANTO – “Tutte le cose nella vita succedono e non si possono cambiare. L’infortunio alla Roma non è stata una cosa bella, prendendo un infortunio così a 18 anni non sarei diventato un calciatore professionista, è l’unico rimpianto della mia carriera, va bene così”.