Stroppa: “Sensi fa un altro sport, intelligenza calcistica superiore. È migliorato, ma…”

Giovanni Stroppa vive la viglia di Monza-Torino con i piedi per terra e con l'ambizione. "Che è quella di salvarsi, innanzitutto", spiega il mister. "Non voglio contraddire la società, ma il nostro obiettivo primo è mantenere la categoria". Eppure il suo Monza, fresco degli innesti di Pablo Marì e Petagna, guarda anche a Icardi. "Su quelli che dovranno arrivare è giusto che non debba parlare io", spiega il tecnico. Confermando indirettamente l'interesse della società nei confronti dell'argentino.

Intanto, c'è il Torino: "Stimo molto Juric, fa lavorare molto bene le sue squadre. Rispetto allo scorso anno, questo è un altro sport. Ci sono individualità e idee tattiche diverse, dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre caratteristiche. Sensi? Mi sembra molto motivato ed era fondamentale venire a Monza con una mentalità di questo genere. C'è stata una programmazione di lavoro per metterlo nelle condizioni di migliorare. È migliorato tanto, ma non è ancora nelle condizioni complete per fare "il Sensi". A prescindere da questo, per me fa un altro sport, ha delle giocate e intelligenza calcistica superiori. Mi auguro e spero non abbia più intoppi fisici. È un giocatore straordinario".