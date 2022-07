Monza, Stroppa: “Sensi tra i migliori d’Europa. Ranocchia? Serviva uno così”

Il tecnico dei brianzoli ha parlato così dei due ex nerazzurri, nuovi innesti dell'ambiziosa formazione biancorossa

Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, all'interno di "Inside Monza" (speciale dedicato al club brianzolo realizzato da DAZN) ha parlato dei nuovi arrivi: "Ranocchia? Mi piace a livello di testa, di mentalità. A noi serviva un giocatore di questa esperienza e con la sua mentalità vincente. Era giusto poter cominciare da una base così solida. Sensi? Lo reputo uno dei centrocampisti più forti d'Europa, lo ha dimostrato all'Inter: ha avuto una sfortuna incredibile con tutti questi intoppi a livello di infortuni. Spero di trovare la chiave per metterlo a posto fisicamente, dopo di che madre natura gli ha dato delle qualità immense. Ha le motivazioni: abbiamo preso giocatori di nome, ma è anche vero che se non si arriva qui con le motivazioni giuste si perde tempo. Pessina? Non dimentichiamo che qualche mese fa è diventato campione d'Europa. È un giocatore duttile, può ricoprire più ruoli. Ha questi colori, questa città e questa società nel sangue, chi più di lui può rappresentare il Monza?".