Auguri a Luisito Suarez, che compie oggi 86 anni: “Pilastro della Grande Inter”

Buon compleanno all'ex centrocampista spagnolo, uno dei più grandi calciatori ad aver indossato la maglia nerazzurra

Nato il 2 maggio del 1935 con il pallone nel destino, sviluppa da subito una tecnica sopraffina che lo distingue in tutta la sua carriera. Le giovanili al Deportivo La Coruña e l’esordio in prima squadra sono il trampolino per passare dopo una sola stagione al Barcellona, dove vince tutto, compreso il Pallone d’Oro.