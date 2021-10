Suarez: “Barça? Sarei rimasto. Koeman non ha avuto personalità per dire…”

Intervistato dal giornalista Gerard Romero, Luis Suarez torna sul suo tormentato addio al Barcellona

"Per aiutare avrei abbassato lo stipendio se me lo avessero chiesto. Quello che dico su Koeman è che non ha avuto la personalità per dire che mi voleva ai dirigenti, perché poi mi ha detto che contava su di me. Bartomeu mi ha chiamato per dirmi che non facevo parte dei piani dell'allenatore. Sarò sempre grato al Barça per essersi fidato di me. L'unica cosa di cui mi sono lamentato è stato come mi è stato detto che non contavano su di me".