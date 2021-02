Farsa Suarez, l’esaminatore condannato a un anno di reclusione: patteggiamento e pena sospesa

L'esito dell'udienza che si è tenuta nella giornata di ieri in relazione all'indagine per l'esame farsa che Suarez ha sostenuto a Perugia

L'ormai ex docente dell'Università per Stranieri di Perugia Lorenzo Rocca che fu esaminatore per la conoscenza dell'italiano del calciatore Luis Suarez ha patteggiato davanti al gip di Perugia una condanna a un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione, per rivelazione di segreti d'ufficio e falso in relazione all'indagine sull'esame "farsa". Lo riportano i media locali.