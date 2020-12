Suazo: “Barella è cresciuto tantissimo con Conte: prima succedeva che ad ogni partita…”

David Suazo ai microfoni di Inter TV prima di Cagliari–Inter: “Oggi il mio cuore è diviso a metà. Penso che la cosa bella è ciò che mi hanno trasmesso le due società. All’Inter ho vissuto dei momenti bellissimi e dei campionati importanti. In questo momento è tutto un po’ particolare senza i tifosi, non senti il calore della gente. Quando giochi a Cagliari è sempre difficile. Se l’Inter mette la sua qualità è difficile per chiunque. Barella? Sta dimostrando quello che sa fare, le sue capacità. Anche in nazionale. Questo parla del suo valore, è cresciuto moltissimo con Conte. Prima aveva difficoltà caratteriali, ogni partita portava a casa un cartellino giallo. Oggi la sua crescita si vede. Si vede che l’Inter gli ha portato maturità. Sarà una gara difficile oggi a livello di testa. Dopo una situazione delicata come l’uscita dalle coppe europee un po’ lo senti. Questa è la dimostrazione che l’Inter deve dare”.

(Inter TV)