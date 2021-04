Suazo: “Inter, Bastoni e Barella sembrano trentenni ma come capitano vedrei…”

Le parole dell'ex calciatore nerazzurro nel corso della lunga chiacchierata con Fcinter1908.it

Nel corso della diretta Instagram con Fcinter1908.it, David Suazo ha parlato dei giovani nerazzurri che tanto bene stanno facendo agli ordini di Conte: "Vedere Bastoni e Barella giocare con serenità in una squadra così importante li fa sembrare trentenni che giocano in mezzo ai ragazzini. E' la loro forza e il merito di Conte è quello di avergli dato fiducia anche quando hanno sbagliato, legittimamente, nel loro percorso di crescita. Ha fatto bene ad insistere su di loro, ci sono le basi giuste per l'Inter del futuro".

Se dovesse palesarsi però l'esigenza di scegliere un nuovo capitano, l'ex bomber avrebbe un altro nome in mente: "Difficile dire chi potrà raccogliere l'eredità di Handanovic non vivendo lo spogliatoio. Quando vedi arrivare Samir così grosso ti fa paura è quello è già un vantaggio, per questo mi verrebbe da dire Lukaku (ride, ndr). Samir comunque rimarrà per un bel po' all'Inter e speriamo possa continuare ad indossare la fascia che gli sta così bene".