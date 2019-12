Le parole di David Suazo a Inter TV: “Penso che la dirigenza, il presidente e il mister hanno fatto un bel lavoro. Lo stiamo vedendo, ce lo stiamo godendo tutto. Teniamo duro perché non sarà facile. Ma l’Inter ha tutto per continuare questo percorso positivo. Contro il Genoa? Queste sono sempre partite particolari. Il Genoa sta attraversando un momento un po’ particolare, ma l’Inter deve fare l’Inter. Penso che non ci saranno problemi”.

(Inter TV)