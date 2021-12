Inter, attesa per l’esito dei tamponi molecolari. Oggi stesso iter per i sudamericani

L'Inter si è radunata ieri e ha svolto un allenamento personalizzato in attesa dell'esito dei tamponi

"Fiato sospeso fino a oggi, quando arriverà l’esito dei tamponi molecolari a cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra nerazzurro. Si è ritrovato ad Appiano ieri dopo sette giorni di pausa natalizia. La truppa si era salutata il 22 dicembre, giorno del faticoso successo col Toro. Così, al centro di allenamento c’erano tutti eccetto quattro sudamericani tornati in patria per le feste. A loro (Sanchez, Vidal, Correa, Vecino) è stato concesso un giorno in più", riporta La Gazzetta dello Sport.

"Dopo il tampone tutti i giocatori sono andati in stanze separate e hanno poi svolto lavori individuali e atletici: in attesa del responso dei test, massima prudenza per evitare sul nascere ogni possibile contagio. Chi non è neanche sceso in campo, invece, è stato Edin Dzeko: dopo il tampone, il bosniaco è stato rispedito a casa per precauzione per colpa di un raffreddore. Oggi tutti i “negativi” potranno tornare a lavorare insieme, mentre si sottoporranno a test molecolare e ad allenamento individuale i sudamericani", aggiunge il quotidiano.