C.t. Sudan: “Psg? Tutti parlano di Messi e Mbappé, ma Hakimi è il migliore…”

Hubert Velud ha elogiato l'ex giocatore dell'Inter autore di un grande inizio di stagione con il Psg

"Seguo il calcio francese e il Paris Saint-Germain in particolare. Tutti parlano di Messi e Mbappé, ma Hakimi è il miglior giocatore del club in questo momento. I primi risultati ottenuti in stagione sono grazie ad Hakimi".