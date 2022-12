Inter, suggerimento tattico dalla Croazia? GdS: “Questa soluzione senza Barella”

L'Inter, in campo oggi contro la Reggina in amichevole, prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. Dal Mondiale, e in particolar modo dalla Croazia, potrebbe essere arrivato un suggerimento tattico per Simone Inzaghi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Se Barella è indisponibile, dalla Croazia con tre play potrebbe arrivare un suggerimento niente male: Brozovic con Calha tipo Kovacic e Miky alla Modric".