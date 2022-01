Sulejmani, baby da record: dall’addio all’Inter alla convocazione in Serie B a 15 anni

L'attaccante albanese del Perugia, classe 2006, sarà in panchina in occasione del match di oggi contro il Monza

C'è un nome a sorpresa tra i convocati del Perugia per la partita di oggi pomeriggio contro il Monza: si tratta di Flavio Sulejmani, attaccante albanese, classe 2006. A nemmeno 16 anni sarà in panchina in Serie B, e chissà che non possa addirittura esordire, considerata l'emergenza nel reparto offensivo del Grifone. Non sarebbe neanche così tanto strano, per uno abituato a bruciare le tappe e a giocare contro avversari più grandi: inserito in pianta stabile nella formazione Under 17, da sotto età (8 presenze e 3 gol), ha già collezionato 4 gare con la Primavera, e da gennaio si allena con la Prima Squadra. Sempre da sotto età fa parte della Nazionale albanese Under 17, con cui è già sceso in campo in 6 occasioni.