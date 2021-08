In Cina – Suning, Zhang non ha mollato: Ren Jun è il dg. Alibaba non ha apprezzato…

Il proprietario dell'Inter ha lasciato la carica di presidente ma ha inserito nel cda e in ruoli strategici il figlio Steven e i suoi uomini

Eva A. Provenzano

Nei giorni scorsi dalla Cina è arrivata l'ufficialità sul nome del nuovo presidente di Suning.com e sulla nomina, tra i consiglieri del cda dell'azienda, di Steven Zhang, presidente dell'Inter. Il numero uno dell'azienda è invece Huang Mingduan, nominato da Alibaba che ha rilevato le quote necessarie per salvare il gruppo di Zhang Jindong.

In Cina però spiegano che non sarà l'unico uomo ai vertici di Suning. "Il fatto che Huang Mingduan avrebbe assunto la carica di presidente del Cda di Suning.com era ben noto nel settore quasi un mese prima. Ma il candidato principale per quella carica era Ren Jun (nel 2016, quando Suning ha acquisito l'Inter da Thohir, era anche nel consiglio d'amministrazione dell'Inter.ndr), in pratica il braccio destro di Zhang Jindong".

Ren Jun con Thohir e Zhang srA lui è andata la carica di direttore generale e questo significa che Zhang Jindong non ha assolutamente abbandonato Suning, l'azienda che ha fondato. Ren Jun è un suo uomo, uno dei più giovani ad aver fatto carriera nell'azienda del proprietario dell'Inter. Questo significa che Alibaba non ha ancora il completo dominio su Suning e che la famiglia Zhang ha ancora il suo peso nelle stanze del potere. Anche perché si parla di quote che hanno pari peso: Alibaba e Jindong possiedono in sostanza la stessa percentuale.

Lettera non apprezzata

"Continuerò a combattere a fianco di tutti voi", aveva infatti scritto in una lettera charmain Zhang, spiazzando i vertici di Alibaba che non erano a conoscenza della missiva ai dipendenti. Si parla quindi di prime lotte intestine in seno alla società cinese. Da un lato il presidente appena nominato Mingduan e dall'altro proprio Ren Jun. Il presidente del CdA e il dg hanno già dimostrato di avere idee diverse sulla priorità per il rilancio del gruppo. E per questo si parla di lotte intestine in seno al gruppo cinese tra i vecchi proprietari e i nuovi investitori che hanno salvato l'azienda.

Perché Alibaba ha deciso di rilevare Suning

In Cina si chiedono quindi perché Alibaba ha avuto interesse a rilevare Suning e Finance Sina scrive: "Non conta tanto la piattaforma online dell'azienda perché ci sono altri siti che offrono gli stessi servizi. Alibaba ha rilevato le quote di Suning soprattutto per i negozi fisici e per la catena di elettrodomestici. Alibaba infatti nei prossimi venti anni investirà sulle infrastrutture commerciali e metterà al centro dei suoi progetti le catene di approvvigionamento e la logistica".

La catena di fornitura di elettrodomestici e i negozi fisici sono stati il successo di Suning e il marchio alla guida dell'Inter potrà diventare nei prossimi anni la forza trainante di Alibaba nel settore degli elettrodomestici in Cina. A questa forza verrà integrata l'esperienza nella logistica di Alibaba. Il cambio al vertice di cui si è parlato in questi giorni è sicuramente un vantaggio per le due aziende. Ma la collaborazione tra le due parti avrà un impatto essenziale per il risultato finale e il successo di questa opera di salvataggio e rilancio.

In ogni caso si parla di Huang Mingduan come di una 'sistemazione temporanea'. "Se la famiglia Zhang riuscirà a gestire adeguatamente il problema del debito nei prossimi tre anni, non escluderà la possibilità di riprendere il controllo totale di Suning. Insomma, è troppo presto per dire addio all'era Zhang Jindong", si legge su Sohu.

