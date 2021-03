Inter e Bc Partners, si va avanti. Un indizio conferma la trattativa col fondo

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza a San Siro è comparso uno dei marchi di cui è proprietario il fondo interessato al club nerazzurro

La trattativa tra la proprietà dell'Inter e il fondo Bc Partners prosegue. Suning cerca liquidità ed è in contato con alcuni investitori per ovviare al blocco imposto dal governo cinese. Bc Partners sembra essere in pole position e un segnale conferma che la trattativa potrebbe avere buon fine.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, tra i marchi che si notano all'interno di San Siro c'è anche Dental Pro. "L'azionista di maggioranza del gruppo odontoiatrico italiano è il fondo di private equity Bc Partners, sempre in trattativa con Suning per acquistare il club nerazzurro. Bc Partners ha acquisito Dental Pro nel giugno 2017, in una operazione da circa 375 milioni di euro: al vertice della società Dp Group c’è da quasi quattro anni Nikos (o meglio Nikolaos, come emerge dai documenti in Italia) Stathopoulos, che oggi è presidente quindi di Dental Pro come nel nostro paese lo è anche di Cigierre (la holding che controlla ristoranti in franchising come Old Wild West e Wiener Haus)".