Suning cede l’Inter? “Nessuna conferma ma dal club filtra che la proprietà…”

Non è una situazione facile e felice per Suning che sta avendo sempre più problemi a gestire l'Inter nel migliore dei modi

Non è una situazione facile e felice per Suning che sta avendo sempre più problemi a gestire l'Inter nel migliore dei modi. "Gli ultimi mesi sono stati uno stillicidio di notizie negative in arrivo dalla Cina, culminate nel preoccupante dissesto di Evergrande che provoca ripercussioni anche sul gruppo di Nanchino, esposto massicciamente a livello debitorio verso il colosso imprenditoriale. È un castello finanziario che si sta sbriciolando", sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport che riporta l'indiscrezione del Sole 24 Ore, definendo il margine di manovra nel calcio "quasi inesistente".

Il quotidiano torinese, poi, cerca di fare chiarezza sul futuro societario dell'Inter: "Negli ultimi giorni sono tornate a circolare voci su possibili movimenti intorno alle quote dell’Inter. Indiscrezioni al momento non confermate. In ogni caso dal club filtra che la proprietà potrebbe cercare al massimo acquirenti per quote di minoranza. Anche se questo approccio di Suning deve fare i conti con l’accordo concluso la scorsa primavera con Oaktree Capital, che ha prestato alla proprietà nerazzurra 275 milioni di euro per mettere in sicurezza l’Inter. Da quel momento lo statuto del club ha subito alcune modifiche che neutralizzano il potere di chi ha meno del 35% delle azioni. Quindi chi volesse entrare nell’Inter, per contare qualcosa, dovrebbe comprare più di quella soglia", evidenzia Tuttosport. Il fondo Oaktree, nel frattempo, vigila su Suning e sull'Inter. In attesa di novità.