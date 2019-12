Suning, continua l’espansione. Investimento di circa 5 miliardi di euro per il 2020

Suning continua il suo piano d’espansione. Secondo quanto riporta il portale prnewswire.com, infatti, il gruppo cinese, tramite il suo chairman Zhang Jindong ha rivelato la sua strategia di vendita per il 2020, 30esimo anniversario della catena. Suning creerà altri 10mila negozi e 8000 impieghi, investendo circa 5 miliardi di euro in nuove tecnologie ed infrastrutture. Zhang Jindong ha spiegato in merito: “Le imprese cinesi fanno affidamento su un mercato al consumo di 40 trilioni di scala. Il volume del mercato cinese è invidiabile e desiderato da qualsiasi società estera. Finché l’azienda vuole fare affari, c’è spazio. Chiunque potrà soddisfare e vorrà soddisfare in modo più efficace la domanda dei consumatori a tutti i livelli avrà successo in futuro”.