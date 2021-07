Suning.com, nessuna ripercussione sull’Inter. Ma la linea societaria non cambia

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il cambio al vertice di Suning.com: Jindong Zhang, dopo le sue dimissioni dalla presidenza, è stato sostituito da Huang Mingduan, figura di riferimento del gruppo Alibaba. Steven Zhang, invece, sarà...

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il cambio al vertice di Suning.com: Jindong Zhang, dopo le sue dimissioni dalla presidenza, è stato sostituito da Huang Mingduan, figura di riferimento del gruppo Alibaba. Steven Zhang, invece, sarà uno degli amministratori non indipendenti. Questi cambiamenti, scrive il Corriere dello Sport, non avranno alcuna ripercussione sull'Inter: "L'operazione al vertice di Suning.com, l'unica azienda del gruppo quotata in Borsa, non avrà riflessi sull'Inter, fermo restando che, nonostante il prestito da 275 milioni ottenuto fa Oaktree, resta la politica di riduzione del 15-20% del monte ingaggi e la necessità di chiudere il mercato in attivo di 80 milioni".