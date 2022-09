Mediaset – Suning chiede 1,2 miliardi per l’Inter, ma non è esclusa minusvalenza visto che…

Di queste ore la notizia secondo cui Suning avrebbe dato mandato a GS di cercare un investitore in vista della possibile cessione dell'Inter

E' di queste ore la notizia secondo cui Suning avrebbe dato mandato a Goldman Sachs di cercare un investitore in vista della possibile cessione dell'Inter. Mediaset conferma, e parla del prezzo (1,2 miliardi di euro) stabilito dalla proprietà nerazzurra:

"La valutazione complessiva del club è simile a quella del Milan (1,2 miliardi), ma tenendo conto che l’indebitamento finanziario (400 milioni) è parte della valutazione, ma non va in tasca al venditore e che Suning ha investito sinora oltre 660 milioni nella società, non è da escludere che si dovrebbe vendere il club con una minusvalenza".