Bloomberg – Suning.com pronta a vendere le quote di Carrefour China

L'azienda, non più controllata totalmente dagli Zhang, starebbe pensando alla cessione delle azioni della catena di supermercati acquistate nel 2019

Suning.com valuta la possibilità di cedere le quote di Carrefour China. La società, che in parte Zhang Jindong ha ceduto (quindi non è più tra le sue controllate come Suning Holding, la società a cui fa capo l'Inter) starebbe valutando potenziali offerte da parte di acquirenti. Sarebbero pronti a fare un investimento sull'80% delle quote di Carrefour e queste quote sono in mano a Suning.com. Si parla di un valore di 700-800 mln di dollari. La cifra che la società cinese aveva pagato per investire sul marchio di supermercati. Nel 2019 le quote di Carrefour erano state acquistate per 752 mln di dollari. È quanto riporta Bloomberg spiegando che non è ancora stata presa una decisione definitiva. Il portale cita 'fonti ben informate' e che hanno chiesto di rimanere anonime.