Repubblica – Suning, contatti con il fondo svedese. Real Madrid, rimpianto Hakimi: l’Inter…

L’Inter torna in campo questo pomeriggio per la sfida di campionato contro l’Udinese. I temi caldi tuttavia, come ricorda Repubblica, rimangono il futuro societario e le voci sul mancato pagamento della prima rata di Achraf Hakimi (anche se l’agente del marocchino, in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908, ha prontamente smentito l’esistenza di problemi):

“Le questioni extracalcistiche imperversano all’Inter, anche se Conte invita a pensare all’Udinese. Più della pioggia reale (stamattina la verifica) è la pioggia metaforica a investire il club per le vicende del gruppo Suning, con le notizie dalla Svezia sui presunti contatti diretti per l’acquisto tra il fondo EQT, che ha tra gli investitori principali la famiglia Wallenberg regina dell’elettronica scandinava, e Zhang senior, padrone dell’Inter e titolare del colosso dell’elettronica cinese. In campo gli occhi saranno puntati su Hakimi, rimpianto dal Real al punto che la stampa madridista ne ipotizza il ritorno a giugno per lo slittamento della prima rata da 40 milioni che l’Inter deve versare“.