Repubblica – Nasce la Super Champions e già fa litigare Ceferin e Leghe

A poco più di un anno dal lancio del nuovo format, la nuova Champions League cambia ancora

A poco più di un anno dal lancio del nuovo format, la nuova Champions League cambia ancora. Il nuovo format prevedeva un girone unico e 10 partite garantite a tutte le partecipanti e due wild card da riservare in base al ranking alle migliori dei campionati europei rimaste fuori dai primi 4 posti. Come riporta Repubblica, le leghe europee hanno realizzato che questo nuovo format non è conciliabile con un campionato a 20 squadre, come la Serie A, la Premier, la Liga e la Ligue 1.

"E, quindi, che il nuovo format della Champions imporrebbe la riduzione dei campionati a massimo 18 squadre. E soprattutto finirebbe per drenare a un torneo come la Serie A qualcosa come 200 milioni di fatturato. Un bagno di sangue, a vantaggio di una élite, ossia delle sole partecipanti. Per questo, le Leghe chiederanno, nel Congresso Uefa in calendario oggi a Vienna, la riduzione del numero di partite: oggi la previsione è di un aumento di 100 partite dal 2024 rispetto alla formula attuale. L’obiettivo realistico è portarlo a“solo” 48 partite in più, con 8 partite nel girone eliminatorio: in pratica, una mediazione esattamente a metà tra presente e volontà future".