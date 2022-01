Supercoppa Italiana, un trofeo da 1,2 mln. Sogno ‘modello spagnolo’ per il futuro

La Supercoppa, nata nel 1988, a San Siro. Il motivo della scelta lo riporta La Repubblica, che svela anche quanto vale il trofeo e non solo

La Supercoppa Italiana, nata nel 1988, a San Siro. Il motivo della scelta lo svela La Repubblica, che sottolinea anche quanto vale il trofeo e non solo: “Per la scorsa edizione, che si sarebbe giocata a porte chiuse, gli arabi non hanno fatto valere l’opzione, temendo di non rientrare della spesa. Juve e Napoli si sono così affrontate a gennaio — il periodo era deciso — ma a Reggio Emilia. Quest’anno, storia simile. I sauditi hanno fatto valere l’opzione per portarsi a casa la Supercoppa, ma in ritardo. E quando una delegazione italiana ha visitato lo stadio ha trovato un terreno simile a un campo di patate.