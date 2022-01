Supercoppa, in quota vola l’Inter: i nerazzurri di Inzaghi favoriti sulla Juve

Le quote della finale di Supercoppa Italiana in programma a San Siro domani sera tra l'Inter di Inzaghi e la Juventus

Più di uno scommettitore su due sceglie l'Inter per la sfida di Supercoppa in programma domani contro la Juventus. A San Siro, dove i nerazzurri non hanno mai perso in campionato, l'«1» di Inzaghi ha conquistato il 54% delle giocate su Planetwin365, con la quota passata da 2,20 a 1,75 nelle ultime due settimane. La vittoria contro la Lazio ha blindato le preferenze sui campioni d'Italia, che però non hanno vinto nessuno degli ultimi quattro confronti con i bianconeri tra campionato e Serie A. Allegri e i suoi stavolta partono a 4,17 e con il 23% delle scommesse dalla loro parte, mentre il pareggio al 90'è dato a 4,10 (sempre al 23%). Ampio il vantaggio dell'Inter pure sul tabellone del vincente, che tiene conto di eventuali supplementari e rigori: in questo caso la coppa si gioca a 1,35 con la Juve a 2,85. A pesare su bianconeri sono anche le assenze di De Ligt, Cuadrado e soprattutto Chiesa: in attacco la palla passa quindi a Dybala, che con quattro reti già realizzate nelle cinque presenze di Supercoppa si candida al gol a quota 3,25, davanti a Morata (3,50). Buone notizie invece per Inzaghi, con Dzeko recuperato e dato a 2,35, alla pari con Lautaro. Per il primo gol della partita si punta su una partenza in quarta: una rete entro il minuto 15 si gioca a 2,94, l'ultima marcatura è invece "prenotata" a cavallo tra il 76' e il fischio finale (a 1,93).