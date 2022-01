Supercoppa, ecco l’incasso per il vincitore. Ma il premio può alzarsi perché…

Calcio e Finanza spiega l'incasso delle due squadre impegnate questa sera al Meazza nella Supercoppa Italiana

Andrà in scena questa sera la 34esima edizione della Supercoppa Italiana, che per l'occasione vedrà contrapposte Inter e Juventus . Ma a quanto ammonta il montepremi per il vincitore della sfida? Lo spiega Calcio e Finanza: "Il montepremi complessivo è pari a circa 3 milioni di euro: alla squadra che alza il trofeo andranno 1,8 milioni di euro, mentre la squadra che uscirà sconfitta dalla sfida di stasera riceverà 1,2 milioni di euro .

Tuttavia, dopo la riduzione dell’incasso per la gara di San Siro (alla luce della decisione del Governo di limitare le capienze degli stadi, passando dal 75% di capienza come nei mesi scorsi al 50% attuale, mentre dal 15 gennaio fino al 5 febbraio la capienza massima diventerà pari a 5.000 spettatori per ciascun impianto con i settori ospiti chiusi) per le due squadre, il montepremi potrebbe anche essere alzato".