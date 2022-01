Supercoppa, Inter in campo con la maglia ‘interattiva’: al posto del logo…

Novità sulle divise dei nerazzurri in occasione della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus a San Siro

Una maglia 'ad hoc' per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma a San Siro domani sera. L'Inter è pronta a sfoggiare una divisa 'interattiva' in occasione del match contro i bianconeri, gara che mette in palio il primo trofeo della stagione.