Inter, arriva anche il post di Barella: “Che Maravilla”

Il soprannome di Sanchez, che ha segnato il gol partita, per raccontare la vittoria in Supercoppa contro la Juventus

È uscito imbronciato dal terreno di gioco quando Inzaghi lo ha richiamato in panchina e ha spedito sul campo Vidal. In una gara così Barellasarebbe voluto rimanere in campo fino alla fine, ma il gol di Sanchez ha reso felice anche lui. Il suo post sui social, sulla vittoria nerazzurra in Supercoppa, arriva il giorno dopo. Si è goduto la festa in campo e negli spogliatoi e ai follower ci ha pensato in un secondo momento.