FCIN1908 – Serie A, Supercoppa ancora a Riyadh? Due ipotesi e possibile novità

Non soltanto i diritti tv da ridiscutere nei prossimi mesi: sul tavolo dell'assemblea di Lega Serie A rimangono anche altri fascicoli aperti. Tra questi l'assegnazione delle prossime edizioni di Supercoppa italiana, che - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - potrebbero essere ancora a Riyadh. Dall'Arabia Saudita è arrivata una nuova offerta, ma non è l'unica. L'alternativa, in attesa di altri possibili inserimenti, sarebbe Abu Dhabi: anche dagli Emirati hanno mostrato interesse, ma la proposta sembra, almeno per ora, meno allettante. Ancora da definire la durata del prossimo accordo, così come la formula (possibile introduzione delle final four) e il periodo in cui verrà disputata la Supercoppa.