Supercoppa Italia, la Lega verso la definizione di data e luogo di Milan-Inter

Le ultime novità sulla finale della Supercoppa Italiana, in cui si sfideranno i rossoneri di Pioli e i nerazzurri di Inzaghi

La Lega Serie A ragiona su data e sede della finale di Supercoppa Italiana 2022 , in cui si sfideranno Inter e Milan . Come riferisce il Corriere dello Sport, a settembre inizieranno i colloqui tra gli organizzatori arabi e proprio la Lega.

"Tutto lascia pensare che tra Riyad e Jeddah la scelta cadrà sulla capitale Riyad e che il match possa andare in scena mercoledì 18 gennaio. Esiste comunque anche l'opzione legata alla settimana precedente visto che dal 10 al 12 e dal 17 al 19 sono in programma gli ottavi di Coppa Italia quando rossoneri e nerazzurri entreranno in scena".