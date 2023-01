Social / Supercoppa Italiana, Materazzi carica l’Inter: “Pronto per domani”

L'ex difensore nerazzurro ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae a Riyadh, in posa di fianco al trofeo

Vigilia di Supercoppa Italiana per Inter e Milan, che domani si contenderanno a Riyadh il trofeo. In Arabia Saudita c'è anche Marco Materazzi: l'ex difensore nerazzurro ha postato su Instagram una foto che lo ritrae al fianco della coppa, con un emblematico "Ready for tomorrow".