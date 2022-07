Supercoppa Italiana, da decidere l’orario: Mediaset spinge per la prima serata

La Supercoppa Italiana 2022, che vedrà di fronte Milan (vincitore del campionato) e Inter (vincitrice della Coppa Italia), sarà in palio il 18 gennaio in Arabia Saudita. Nessun dubbio sul luogo della partita, resta ancora da decidere l'orario. Così scrive Tuttosport: "Si giocherà il 18 gennaio a Riad la Supercoppa italiana tra Milan scudettato e Inter vincitore della Coppa Italia. Lo ha ufficializzato ieri la Lega Serie A. Il derby di Supercoppa quindi andrà in scena appena due settimane e mezzo prima di quello di ritorno in campionato. Ancora da decidere l'orario della partita che sarà stabilito con gli organizzatori sauditi in occasione del sopralluogo dei vertici della Lega in Medio Oriente in programma nei prossimi mesi, sicuramente dopo il mese di agosto. Nelle precedenti due sfide di Supercoppa giocate in Arabia Saudita il calcio d'inizio è stato dato alle 17.45 e alle 18.30 ora italiana (19.45 e 20.30 ora locale).